https://static.news.ru/photo/fb8484d4-27d6-11ea-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Одноклассники» объявили о запуске сервиса автоматического определения номеров компаний. Новая функция в приложении соцсети предупреждает пользователей о звонках с рекламой и спамом.

Приложение сопоставляет номера с собственной базой. В случае нахождения совпадение юзер увидит оповещение с названием компании и сфера её деятельности или пометкой «спам». Определитель может проверять и пропущенные звонки.

Сейчас база телефонных номер «Одноклассников» состоит из открытых данных организаций в соцсети, но пользователи могут самостоятельно пополнять базу. Если номера нет в базе, но сервис посчитает его подозрительным, приложение попросит юзера оставить обратную связь по номеру.

Ранее NEWs.ru рассказал, что каждый четвёртый российский пользователь лично сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках. При этом 30% знают подобные случаи от родных и знакомых.