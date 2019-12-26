«Одноклассники» объявили о запуске сервиса автоматического определения номеров компаний. Новая функция в приложении соцсети предупреждает пользователей о звонках с рекламой и спамом.
Приложение сопоставляет номера с собственной базой. В случае нахождения совпадение юзер увидит оповещение с названием компании и сфера её деятельности или пометкой «спам». Определитель может проверять и пропущенные звонки.
Сейчас база телефонных номер «Одноклассников» состоит из открытых данных организаций в соцсети, но пользователи могут самостоятельно пополнять базу. Если номера нет в базе, но сервис посчитает его подозрительным, приложение попросит юзера оставить обратную связь по номеру.
Ранее NEWs.ru рассказал, что каждый четвёртый российский пользователь лично сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках. При этом 30% знают подобные случаи от родных и знакомых.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен