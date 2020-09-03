Очки против прокрастинации изобрели в Канаде

https://static.news.ru/photo/10a55e0e-ee03-11ea-880b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Создатели стартапа Auctify в Канаде изобрели очки, которые должны защитить владельца от прокрастинации.

Устройство получило название Specs. В него встроена видеокамера. Специальное программное обеспечение анализирует предметы, которые видит владелец. В программе ведётся учет того, сколько времени человек потратил на то или иное занятие.

Владельцы очков от прокрастинации могут получать уведомления в реальном времени. Это позволит людям контролировать свою продуктивность во время тех или иных занятий. Если человек отвлёкся от важного занятия очки звуком или световым сигналом будут оповещать владельца.

Программа позволяет создавать списки продуктивной деятельности. Алгоритмы могут анализировать 20 действий, среди которых чтение, письмо, просмотры телевизора, смартфона, ноутбука, тренировки в зале, игра на музыкальном инструменте, приготовление еды и занятия йогой.

Устройство может отслеживать физическую активность и состояние человека. Для этого очки снабжены гироскопом, акселерометром и оксиметром крови. В них также встроены динамики: пользователь может слушать музыку и принимать звонки. В очки можно вставить линзы с диоптриями, чтобы использовать их в повседневной жизни.

Разработчик Specs заявляет, что вопрос конфиденциальности частной жизни тщательно проработан. После анализа изображений программа удаляет их не отправляя данные в Интернет.

Как сообщает The Verge, стоимость очков составляет $250. Предзаказ доступен на сайте стартапа. В настоящее время разработчики собирают средства на выпуск устройства с помощью краудфандинга.

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