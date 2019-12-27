Минобороны запустит очередной спутник «Меридиан-М» с космодрома Плесецк в январе 2020 года. Об этом на селекторном совещании в военном ведомстве доложил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.
Он также отметил, что в этом году на космодроме завершена модернизация стартового комплекса № 3. Это позволит в 2020 году проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями лёгкого и среднего классов «Союз-2».
«Меридиан-М» — вид военных спутников. Всего их должно быть произведено четыре. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, к 2025 году пропускная способность каналов связи военной спутниковой группировки РФ вырастет в два с половиной раза.
27 декабря разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту аппарат военного назначения и спутники связи «Гонец-М». Ракета-носитель «Рокот» стартовала в 02:11 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Вывод аппаратов на орбиту прошёл в штатном режиме. Спутники связи переданы в управление заказчику — АО «Спутниковая система „Гонец“», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен