Стало известно, что нейросети хотели бы спросить у Путина Нейросети предложили узнать у Путина приоритеты и направления развития России

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

К 14 декабря, когда пройдет прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, NEWS.ru поинтересовался у искусственного интеллекта, что бы он хотел спросить у российского лидера. Нейросетям Bing (Microsoft) и ChatGPT (OpenAI), а также российским Gigachat (Сбер) и YandexGPT 2 предложили сформулировать собственный вопрос для российского президента и рассказать, каким бы был их первый указ, если бы они оказались на его месте. При этом российские нейросети отказались отвечать на вопросы NEWS.ru.

Понимаю, что ответ на этот вопрос вам бы очень пригодился. Но такие темы я не обсуждаю, чтобы никому не было обидно или неприятно. Спросите что-нибудь другое, — ответила нейросеть «Яндекса».

Вторая российская нейросеть Gigachat также отказалась общаться на эту тему, предложив сменить ее и предупредив, что в случае еще одного похожего запроса «мы не сможем общаться какое-то время». Американские же боты оказались менее закомплексованными.

Если бы я был в роли задающего вопросы на прямой линии с президентом Путиным, мог бы задать следующий вопрос, который может быть интересен обществу: «Уважаемый Владимир Владимирович, какие главные приоритеты и стратегические направления развития России вы видите в ближайшем десятилетии с учетом текущих вызовов и изменений в мировой политике?» — написал ChatGPT.

Похожим образом ответила и Bing, предложив спросить у президента о его планах на будущее России и мира и о том, как он видит роль искусственного интеллекта в развитии общества и экономики.

Что же касается первого указа на посту президента, то чат-бот от Microsoft предложил издать указ о развитии и поддержке науки, технологий и инноваций в России для повышения конкурентоспособности, качества жизни и безопасности государства. Примерно о том же заявил и ChatGPT.

Ранее Роскомнадзор предупредил ряд российских хостинг-провайдеров страны о собирающем данные поисковом роботе GPTBot от OpenAI. По данным ведомства, бот может просматривать и анализировать интернет-страницы, а также собирать данные об уязвимости ресурсов и другую чувствительную информацию, в том числе личного характера. В ведомстве рекомендовали выявлять и блокировать бота.