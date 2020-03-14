Пользователи сообщили о «синем экране смерти» после обновления Windows 10. Это происходит после установки патча KB4540673.
Подобная неисправность возникает у некоторых пользователей после каждой перезагрузки. И в редких случаях не удаётся запустить Windows даже в безопасном режиме,
Также пользователи сообщают об очистке рабочего стола и сбоях в ходе установки обновления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.
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