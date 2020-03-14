https://static.news.ru/photo/4e1bf1c4-65b1-11ea-ba5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пользователи сообщили о «синем экране смерти» после обновления Windows 10. Это происходит после установки патча KB4540673.

Подобная неисправность возникает у некоторых пользователей после каждой перезагрузки. И в редких случаях не удаётся запустить Windows даже в безопасном режиме, пишет Газета.ру.

Также пользователи сообщают об очистке рабочего стола и сбоях в ходе установки обновления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулся с несколькими серьёзными ошибками.