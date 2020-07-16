Обновление Windows 10 удалило встроенные программы

Очередное обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
Далеко не все из них пользуются популярностью, однако некоторые так или иначе в работе необходимы. Так, недоступными оказались текстовые редакторы Notepad («Блокнот»), WordPad, а также программа для обработки изображений и рисования Paint.
Приложения пропали после обновления KB4565503,
Ситуация, судя по всему, связана с техническими проблемами, однако в корпорации Microsoft, являющейся разработчиком Windows, пока никак не прокомментировали пропажу приложений. Официально указана только одна известная ошибка — это сбой Microsoft IME — компонента операционной системы, который позволяет вводить отсутствующие на клавиатуре символы. Да и тот затрагивает только пару языков, таких как японский и китайский.
Эксперты рекомендовали пользователям не торопиться устанавливать новое обновление и дождаться исправлений. Причём так они советуют делать не только сейчас, а вообще всегда: сразу после релиза в пакетах исправлений нередко встречаются ошибки.
Ранее, как писал NEWS.ru, Microsoft призвала пользователей серверных версий Windows установить патч, который закрывает критическую уязвимость, существовавшую в операционной оболочке более 17 лет. «Дыра» позволяет хакерам получить контроль над информационными системами компаний без их ведома.
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