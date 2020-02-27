https://static.news.ru/photo/7f791222-5983-11ea-a907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обновление операционной системы стало причиной сбоев в работе смартфонов Xiaomi Mi8 у некоторых пользователей. Проблема возникает при обновлении оболочки MIUI до финальной 11-й на базе операционной Android 10.

После этого в ряде случаев перестаёт загружаться рабочий стол, сообщает портал iXBT. При этом верхнее меню работает, есть возможность зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения. Однако при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое в работе MIUI.

Отмечается, что проблема носит не массовый характер. Подобные сбои у Xiaomi могут возникать из-за конфликта разных версий Android и MIUI, а также из-за неполной совместимости самой MIUI с некоторыми темами оформления. Ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек в подобных случаях, как правило, не помогают.

Сбой может проявиться сразу при установке новой темы, а может остаться в «дремлющем» состоянии до обновления операционной системы или оболочки. Судя по всему, именно это произошло у ряда пользователей, поэтому опытные пользователи смартфонов от Xiaomi советуют решать проблему в случае её возникновения удалением обновлений в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».

Ранее, как писал NEWS.ru, компания Xiaomi в рамках презентации представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Устройства получили квадрокамеру с основным модулем на 108 Мп.