https://static.news.ru/photo/686afcc0-5362-11ea-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая версия уже доступна части пользователей, остальные получат обновление в течение нескольких недель.

Бета-версия приложения в новом дизайне распространялась ещё в октябре 2019 через QR-коды, которые можно было найти на улицах, в ТЦ двух столиц, а также на киноэкранах во время рекламных блоков перед сеансами. По данным соцсети, количество сканирований пользователями достигало шести в секунду.

В новом дизайне стало значительно меньше синего цвета, исчезли лишние разделители между блоками меню, сменились шрифт и дизайн иконок. Нижний блок вкладок также изменился, теперь он даёт доступ к разделам «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».

Так что позвольте себе привыкнуть — и вскоре даже не сможете представить, что приложение VK способно выглядеть по-другому. Приятного обновления! - говорится в сообщении администрации соцсети.

Как писал NEWS.ru ранее, «ВКонтакте» объявила о завершении тестирования отметок «Нравится» в историях и полноценном запуске новой опции. Теперь пользователи соцсети могут оценить фотографию или ролик с помощью сердечка.