Новая версия уже доступна части пользователей, остальные получат обновление в течение нескольких недель.
Бета-версия приложения в новом дизайне распространялась ещё в октябре 2019 через QR-коды, которые можно было найти на улицах, в ТЦ двух столиц, а также на киноэкранах во время рекламных блоков перед сеансами. По данным соцсети, количество сканирований пользователями достигало шести в секунду.
В новом дизайне стало значительно меньше синего цвета, исчезли лишние разделители между блоками меню, сменились шрифт и дизайн иконок. Нижний блок вкладок также изменился, теперь он даёт доступ к разделам «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».
Так что позвольте себе привыкнуть — и вскоре даже не сможете представить, что приложение VK способно выглядеть по-другому. Приятного обновления! - говорится в сообщении администрации соцсети.
Как писал NEWS.ru ранее, «ВКонтакте» объявила о завершении тестирования отметок «Нравится» в историях и полноценном запуске новой опции. Теперь пользователи соцсети могут оценить фотографию или ролик с помощью сердечка.
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