https://static.news.ru/photo/c899fedc-3ef6-11ea-93e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com

Специалисты компании Dr.Web сообщили о появлении новой троянской программы Android.Xiny.

Этот вирус известен ещё с 2015 года, но теперь появилась его версия для современного программного обеспечения. По оценкам экспертов, троян представляет угрозу для четверти всех устройств на ОС Android, передаёт РБК.

Обличительная особенность вируса — сложность его удаления. И даже в случае, если троян удаётся обнаружить и избавиться от него, он оставляет на утройстве следы. Таким образом, злоумышленники могут устанавливать на устройство программы, работающие по принципу «получи деньги за загрузку», без ведома владельца аппарата.

В целом, такие приложения безвредны, но замедляют работу смартфона или планшета. Специалисты при этом не исключают и возможности установки программ, ворующих личную информацию. Основная рекомендация по борьбе с вирусом — перепрошивка устройства, при которой будут удалены и все файлы хозяина аппарата.

Как писал NEWS.ru ранее, самой распространённой угрозой в 2019 году для пользователей macOS во всём мире стал троянец Shlayer. Он специализируется на установке рекламного программного обеспечения (ПО). По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, несмотря на распространённое заблуждение об абсолютной защищённости macOS как платформы, злоумышленники активно атакуют её пользователей.