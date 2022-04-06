Авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолётов Ту-214

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) запустила в производство 20 самолётов Ту-214, которые придут на смену зарубежным Boeing и Airbus, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОАК Юрия Слюсаря. Он подчеркнул, что корпорация также планирует поднять серийность пассажирских широкофюзеляжных самолётов Ил-96.

В ближайшее время должны нарастить [серийность]. Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214. <...> ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолётов Ил-96, — сообщил Слюсарь.

Ранее стало известно, что в России был сформирован пул из 193 самолётов, предназначенных для полётов за границу, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил, что большая часть из них — воздушные суда SSJ, остальные — иностранные машины.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник рассказал, что серийно производить двигатели ПД-8 для самолёта Sukhoi Superjet 100 начнут в России в течение трёх — пяти лет.

Президент России Владимир Путин ранее подпиcал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транcпорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские кoмпании смогут заплатить за лизинг и покупку самолётов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках Роcсии.