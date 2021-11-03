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NYT: в Google собрались возобновить сотрудничество с Пентагоном

03:54, 04 ноября 2021
NYT: в Google собрались возобновить сотрудничество с Пентагоном Фото: Toby Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Корпорация Google намерена вновь работать с Пентагоном над его программой и предоставить военным свои технологии. Google может принять участие в проекте Joint Warfighter Cloud Capability, предполагающем использование в военной сфере искусственного интеллекта, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что спустя три года после массового протеста сотрудников Google, которые считали совместную с Пентагоном разработку технологий для зон боевых действий противоречащей кредо компании, она собирается участвовать в тендере минобороны по предоставлению услуг в области облачных вычислений.

Источники The New York Times рассказали, что 2 ноября глава подразделения облачных технологий Google Томас Куриан встречался с несколькими высокопоставленными представителями Пентагона.

Ранее стало известно, что министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.

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