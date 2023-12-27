NYT подала иск против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав с ИИ NYT оспорит использование своих публикаций для обучения ИИ от OpenAI и Microsoft

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Американская газета The New York Times (NYT) подала иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на сайте издания. Предметом спора станет несанкционированное использование информационных продуктов для обучения нейросетей.

В среду газета The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав, открыв новый фронт в набирающей обороты юридической борьбе за несанкционированное использование опубликованных работ для обучения технологиям искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

Газета требует от OpenAI и Microsoft уничтожить все модели чат-ботов и обучающие данные, в которых используются ее материалы. Также издание настаивает на многомиллиардной компенсации. Точная сумма не разглашается.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин ранее заявил, что в России следует разработать собственные нейросети, которые помогали бы бороться с искусственным интеллектом (ИИ), нарушающим морально-этические принципы и содержащим антироссийские взгляды. Сенатор уточнил, что этим вопросом необходимо заняться вплотную.