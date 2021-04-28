Nvidia защитит видеокарты от майнинга

Видеокарты Nvidia серии RTX 30 получат обновлённые графические процессоры, в которых будет реализовано ограничение на майнинг, передаёт VideoCardz со ссылкой на партнёров компании.
Обновлённые чипы
При этом видеокарты не должны потерять в производительности в играх и графических приложениях. Кроме того, они не будут отдельно промаркированы и полностью вытеснят с рынка старые экземпляры без защиты.
В результате покупка ускорителей от Nvidia станет экономически невыгодной для добытчиков криптовалют. Производитель принял такое решение, чтобы побороть возникший на рынке дефицит.
Ранее американские учёные провели исследование и выяснили, что на майнинг (добычу) криптовалют, например биткоинов, требуются в мировом масштабе колоссальные энергозатраты, что таит в себе угрозу для климата Земли.
По информации экспертов, данный процесс потребляет столько электричества, сколько некоторым странам хватит на год. Во время майнинга компьютеры выполняют сложный ряд алгоритмов, отсюда и нагрузка на сети.