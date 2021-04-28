Nvidia защитит видеокарты от майнинга

https://static.news.ru/photo/0c3b7586-a83b-11eb-848b-96000091f725_660.jpg Фото: nvidiaeurope/facebook.com

Видеокарты Nvidia серии RTX 30 получат обновлённые графические процессоры, в которых будет реализовано ограничение на майнинг, передаёт VideoCardz со ссылкой на партнёров компании.

Обновлённые чипы получат все видеокарты серии, их производство стартует во второй половине мая. Единственным исключением станет RTX 3090, которая не получит защиты от добычи криптовалюты из-за слишком высокой цены, и без того отталкивающей майнеров.

При этом видеокарты не должны потерять в производительности в играх и графических приложениях. Кроме того, они не будут отдельно промаркированы и полностью вытеснят с рынка старые экземпляры без защиты.

В результате покупка ускорителей от Nvidia станет экономически невыгодной для добытчиков криптовалют. Производитель принял такое решение, чтобы побороть возникший на рынке дефицит.

Ранее американские учёные провели исследование и выяснили, что на майнинг (добычу) криптовалют, например биткоинов, требуются в мировом масштабе колоссальные энергозатраты, что таит в себе угрозу для климата Земли.

По информации экспертов, данный процесс потребляет столько электричества, сколько некоторым странам хватит на год. Во время майнинга компьютеры выполняют сложный ряд алгоритмов, отсюда и нагрузка на сети.