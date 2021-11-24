NVIDIA представила видеокарту RTX A4500 для рабочих станций

Компания NVIDIA представила новую видеокарту RTX A4500, которая входит в конфигурацию рабочих станций. Известно, что компания не стала официально представлять новую карту, а ограничилась формальной публикацией на сайте партнёра. Об этом сообщает портал 3DNews.

Главной отличительный чертой новой комплектующей детали стало то, что на установленном процессоре GA102 насчитывается 7168 ядер CUDA — это наименьшее количество ядер этой серии процессоров.

Этим объясняется относительно низкое потребление электроэнергии. По этой же причине цена колеблется от $2 тысяч до $2,5 тысячи. Известно, что видеокарта оснащена 20 гигабайтами видеопамяти GDDR6.

Ранее эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин рассказал о способах ускорить домашний Интернет до максимума. По его словам, самым простым решение выбор оптимального места для роутера. Трухин также указал, что может существовать проблема «забитости» каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении.

В такой ситуации лучше перейти на другой канал или другую частоту. По мнению Трухина, в настоящее время всё больше получает распространение диапазон 5 ГГц для Wi-Fi сетей.