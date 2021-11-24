NVIDIA представила видеокарту RTX A4500 для рабочих станций

Компания NVIDIA представила новую видеокарту RTX A4500, которая входит в конфигурацию рабочих станций. Известно, что компания не стала официально представлять новую карту, а ограничилась формальной публикацией на сайте партнёра. Об этом сообщает портал 3DNews.
Главной отличительный чертой новой комплектующей детали стало то, что на установленном процессоре GA102
Этим объясняется относительно низкое потребление электроэнергии. По этой же причине цена колеблется от $2 тысяч до $2,5 тысячи. Известно, что видеокарта оснащена 20 гигабайтами видеопамяти GDDR6.
Ранее эксперт по телекоммуникациям Василий Трухин рассказал о способах ускорить домашний Интернет до максимума. По его словам, самым простым решение выбор оптимального места для роутера. Трухин также указал, что может существовать проблема «забитости» каналов связи из-за большого количества сетей в одном помещении.
В такой ситуации лучше перейти на другой канал или другую частоту. По мнению Трухина, в настоящее время всё больше получает распространение диапазон 5 ГГц для Wi-Fi сетей.