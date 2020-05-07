Новый стандарт NFC получил поддержку беспроводной зарядки

https://static.news.ru/photo/c60cd1d6-9044-11ea-8fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: nfc-forum.org

Ассоциация NFC Forum объявила об обновлении беспроводной технологии ближнего действия. Будущие устройства с новыми модулями смогут предлагать функции беспроводной зарядки.

Они аналогичны популярному стандарту Qi, но будут реализованы в более ограниченном виде. Новый стандарт WLC намного медленнее — скорость до 1 Вт по сравнению с базовой скоростью Qi 5 Вт. Он в первую очередь рассчитан на небольшие девайсы: наушники, фитнес-браслеты и умные часы.

WLC также позволит одной антенне управлять и связью, и зарядкой для устройства. Хотя новый стандарт был официально добавлен в спецификацию NFC, производителям электроники потребуется время для принятия решения о внедрении технологии.

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