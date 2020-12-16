Новый региональный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух

Новый региональный гражданский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 совершил первый полёт, поднявшись в воздух с аэродрома в подмосковном Жуковском.
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Разработчиком самолёта является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Ростеха). В состав экипажа для первого полёта вошли шеф-пилот, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель первого класса Олег Грязев.
Уникальной особенностью Ил-114-300 является то, что проект самолёта разработан и полностью запущен в едином информационном пространстве по бесчертёжной системе. Воздушное судно рассчитано на автономную эксплуатацию в разных климатических условиях. При этом самолёт может использовать короткие взлётно-посадочные полосы и полосы с грунтовым покрытием, также его можно эксплуатировать на аэродромах со слабым техническим оснащением.
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