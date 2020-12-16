Новый региональный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух

Компания Twitter приняла решение о закрытии приложения для видеотрансляций Periscope. Уже с 15 декабря пользователи не могут регистрировать в нём новые аккаунты.

С 31 марта 2021 года приложение будет закрыто. Доступ к сайту сервиса сохранится только для просмотра архивных трансляций. Вместо него компания предлагает использовать функцию Twitter Live. Дело в том, что...