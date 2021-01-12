Компания Intel показала, на что способен новый процессор серии Core i9

https://static.news.ru/photo/06c05258-54c5-11eb-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/Global Look Press

Американская компания Intel презентовала флагманский процессор Core i9-11900K. Восьмиядерный «камень» дебютировал на полях выставки CES 2021. Представителю «синих» на рынке придётся конкурировать с 12-ядерным решением от AMD — Ryzen 9 5900X.

Последний в конце 2020-го показывал уверенное преимущество над Core i9-10900K. Теперь же Intel может вернуть себе лидерство. Новинка обогнала «красных» в игровых тестах. Правда, всего на 2–8%, пишет РИА Новости.

Core i9-10900K относится к семейству Rocket Lake-S. Он также быстрее предшественника — Core i9-10900K. Например, «стрелялку» Hitman 3 удалось разогнать на новом «железе» до 140 кадров в секунду, тогда как прошлогодний чип обеспечивал 129. Итоговая цена Core i9-11900K и дата появления его на прилавках пока не названы. Предположительно, процессор будет несколько дороже, чем прошлогоднее геймерское решение от Intel.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Apple проектирует собственный электромобиль с технологией батарей «следующего поколения». Необычная для IT-компании новинка может увидеть свет уже к 2024 году. Apple намерена усовершенствовать проект под названием Project Titan, появившийся ещё в 2014-м.