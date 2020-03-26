https://static.news.ru/photo/e2f802f2-6e93-11ea-8634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple Music представил новый еженедельный персональный плейлист. В американской версии он называется Get Up! Mix («Поднимись! Микс»).

Российская версия предлагает сразу два называния: обложка озаглавлена как «Витами-миск», а сам плейлист носит названия «Адреналин-микс».

Будь то утро понедельника или вечер пятницы, персональный микс зарядит энергией, — говорится в описании подборки.

Как писал NEWS.ru, ранее сервис Spotify подготовил плейлисты и подкасты для собак, которых хозяева оставили дома в одиночестве. Шведская компания запустила нововведение вскоре после того, как узнала, что почти 74% владельцев домашних животных в Великобритании включают музыку для своих питомцев. Сервис предлагает пользователям подкасты с успокаивающей музыкой, «собачьей похвалой», а также аудиоконтент для снятия стресса у четвероногих.