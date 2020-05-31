Новый энергогенерирующий материал создали в Японии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Японские учёные разработали материал, который, находясь в тёплом месте, благодаря разнице температур вырабатывает электроэнергию.

Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun. По его данным, исследователи работали над созданием такого материала на протяжении долгого времени. Разработка состоит из множества датчиков, начинающих функционировать в момент прикрепления к телу человека.

Насколько новый материал эффективен, пока неизвестно. При этом разработчики уверены, что новинка позволит вырабатываемым электричеством питать датчики в компьютерных системах или других электронных устройствах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что изобретатели из Японии разработали универсальные крючки, которые позволяют бесконтактно вызывать лифт. Новое приспособление сделано из титана. Оно легко умещается в ладони и многофункционально.