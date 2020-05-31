Новый энергогенерирующий материал создали в Японии

Японские учёные разработали материал, который, находясь в тёплом месте, благодаря разнице температур вырабатывает электроэнергию.
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Насколько новый материал эффективен, пока неизвестно. При этом разработчики уверены, что новинка позволит вырабатываемым электричеством питать датчики в компьютерных системах или других электронных устройствах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что изобретатели из Японии разработали универсальные крючки, которые позволяют бесконтактно вызывать лифт. Новое приспособление сделано из титана. Оно легко умещается в ладони и многофункционально.
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