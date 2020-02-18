Веб-инженер Google Джейсон Мэйес (Jason Mayes) опубликовал своей проект Disappearing People Project. Он представляет собой алгоритм, «стирающий» человека на видео в реальном времени.
Опробовать разработку Мэйеса может любой пользователь с веб-камерой. Веб-инженер предупредил, что прежде, чем опробовать его демо, необходимо дождаться полной загрузки модели.
Для достижения нужного эффекта юзер должен встать в паре метров от камеры. По словам Мэйеса, алгоритм
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