https://static.news.ru/photo/66e5ed60-ca46-11e9-90ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Chaushesku/YouTube

Пользователь YouTube опубликовал трейлер новых «Ангелов Чарли» с использованием технологии Deepfake. Автор ролика заменил главных героинь на российского актёра Михаила Ефремова.

Это не первый раз, когда технологию по замене лиц используют для юомиристичекого контента. Например, энтузиасты сделали из Киану Ривза героя, остановившего ограбление, а отдельный YouTube-канал периодически «изменяет» культовые киноленты.

Ранее News.ru писал, что главные роли в «Ангелах Чарли» исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. В картине также снялся актёр Патрик Стюарт.

Фильм выйдет в российский прокат 14 ноября 2019 года.