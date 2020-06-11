Новые отечественные беспилотники поступили в МЧС РФ

Новые беспилотные системы двух типов отечественного производства поступили в распоряжение МЧС РФ. Технику осмотрел глава ведомства Евгений Зиничев.
Новые беспилотные авиасистемы самолётного и мультироторного типов установлены на базе автомобиля повышенной проходимости «Форд Транзит». Одна из систем поступит на вооружение в столичное подразделение МЧС, — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что комплекс самолётного типа будет направлен в Академию гражданской защиты для обучения личного состава и применения при чрезвычайных ситуациях.
До конца года МЧС получит ещё 10 беспилотных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости «Камаз» и «Форд Транзит».
Как ранее писал NEWS.ru, Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» начало разработку комплексов тяжёлых и сверхтяжёлых автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для военных задач.
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