Новые iPhone могут получить 3D-экраны

https://static.news.ru/photo/1c80d13e-a82c-11eb-9949-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Shin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple запатентовала технологию отображения 3D-изображений на плоском экране iPhone. Однако в заявке говорится, что система может вызывать негативные ощущения у пользователей, передаёт AppleInsider.

Патент описывает технологию демонстрации двух разных изображений чередуемыми строками пикселей. Для уменьшения размытия планируется использовать стробирование или импульсную подсветку.

При этом разработчики отметили, что AR/VR-гарнитуры позволяют отслеживать положение глаз пользователя. Без дополнительных устройств iPhone и iPad не могут так точно следить за глазами человека, что приводит к появлению побочных эффектов, в том числе головокружения.

Появление патента может означать желание Apple внедрить технологию в новые устройства. Однако с той же долей вероятности система может остаться лишь на бумаге, что уже многократно происходило с патентами корпорации из Купертино.

Попытки сделать смартфон с 3D-экраном уже предпринимали HTC, LD и RED, но успехом их девайсы не пользовались.

Накануне в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади. Экран устройства на фотографии не видно.