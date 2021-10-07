Новые дороги и дома в России обеспечат Интернетом к 2024 году

Все новые дороги и новые жилые дома будут обеспечены высокоскоростным Интернетом к 2024 году. Сеть запустят вдоль трасс, в труднодоступных и малочисленных территориях, сообщает URA.RU.

О проекте по обеспечению дорог и домов Интернетом рассказал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной Интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс, это будет обязательной опцией во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России, — заявил вице-премьер.

К 2024 году сети LTE покроют до 80% федеральных трасс и 100% населённых пунктов с численностью населения более двух тысяч человек. А к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью.

Такого результата можно будет достичь благодаря реализации стратегической инициативы «Доступ в Интернет», которая была утверждена на заседании правительства РФ 7 октября. Для реализации инициативы будет использовано оборудование российского производства.

Ранее сообщалось, что все военкоматы России будут оснащены доступом в Интернет, а также во внутреннюю защищённую сеть. Такими планами поделился замруководителя департамента Минобороны Александр Осадчук.