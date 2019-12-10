https://static.news.ru/photo/664f3faa-1b68-11ea-a51f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Зубов Фото: rupto.ru

Заместитель руководителя федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов сообщил о цифровизации некоторых сервисов ведомства в следующем году. По его мнению, это увеличит патентную активность и ускорит оборот прав на объекты интеллектуальной собственности.

Онлайн-регистрация программ для ЭВМ, онлайн-передача прав на объекты интеллектуальной собственности и новый поисковый сервис с возможностью подключения сторонних систем других госструктур и частных компаний будут готовы к эксплуатации в мае 2020 года, — сообщили в Роспатенте.

Детали разработки новых сервисов и старт работы прототипов специалисты ведомства планируют обсудить на совещании с крупнейшими отечественными IT-компаниями в конце декабря.

Как писал NEWS.ru, Роскосмос подал две заявки в Роспатент на регистрацию человекоподобного робота FEDOR в качестве товарного знака. Одна из заявок подана на словесный товарный знак — написание «имени» робота латиницей, вторая — на визуальный знак, изображающий стоящего робота. В Роспатенте не сообщили, по каким категориям товаров поданы заявки, комментариев от Роскосмоса тоже пока не поступало.