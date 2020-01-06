Эксперты по кибербезопасности нашли в мессенджере WhatsApp опасный вирус, запущенный хакерами в новогодние праздники.
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В случае, если вирус попадает в устройство, хакеры получают доступ к личным файлам и нужной им информации. Популярность WhatsApp обеспечила высокую эффективность этой преступной схеме.
Ранее NEWS.ru писал о том, что разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone. Приложение отключилось на всех смартфонах с этой платформой.
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