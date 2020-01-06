https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Эксперты по кибербезопасности нашли в мессенджере WhatsApp опасный вирус, запущенный хакерами в новогодние праздники.

Как передаёт gizchina.com , пользователям присылаются письма, содержащие ссылку на заражённые вирусом страницы. Сообщения замаскированы под приветствия, которые можно прочесть, лишь перейдя по ссылке.

В случае, если вирус попадает в устройство, хакеры получают доступ к личным файлам и нужной им информации. Популярность WhatsApp обеспечила высокую эффективность этой преступной схеме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что разработчики мессенджера WhatsApp прекратили поддержку операционной системы Windows Phone. Приложение отключилось на всех смартфонах с этой платформой.