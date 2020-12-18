Новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК

https://static.news.ru/photo/7553d914-4139-11eb-bff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьёзным проблемам на компьютере.

О проблемах апдейта с номером KB4592438 сообщает Windows Latest. Как отмечается, после установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор. В отдельных случаях произошёл даже критический сбой в системе — «синий экран смерти».

Пользователи советуют удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10. В Microsoft эту проблему пока никак не комментируют.

Ранее NEWS.ru писал, что принцип обновлений операционной системы Windows 10 в 2021 году будет изменён. Теперь апдейты будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. Помимо традиционных больших пакетов нововведений, которые пользователи традиционно получают дважды в год — весной и осенью, появится и новая система обновлений Experience Pack. Это будут модульные обновления с критически важными функциями для операционки.

Таким образом, десятая версия Windows перейдёт на модульный принцип, позволяющий порционно получать компоненты оболочки и новые функции для более быстрого их интегрирования в систему.