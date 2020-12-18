Новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК

Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 может привести к серьёзным проблемам на компьютере.
О проблемах апдейта с номером KB4592438
Пользователи советуют удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10. В Microsoft эту проблему пока никак не комментируют.
Ранее NEWS.ru писал, что принцип обновлений операционной системы Windows 10 в 2021 году будет изменён. Теперь апдейты будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями. Помимо традиционных больших пакетов нововведений, которые пользователи традиционно получают дважды в год — весной и осенью, появится и новая система обновлений Experience Pack. Это будут модульные обновления с критически важными функциями для операционки.
Таким образом, десятая версия Windows перейдёт на модульный принцип, позволяющий порционно получать компоненты оболочки и новые функции для более быстрого их интегрирования в систему.