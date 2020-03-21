Nokia представила кнопочную модель телефона 5310 из линейки Originals. Гаджет имеет классический дизайн, экран QVGA-дисплеем и диагональю 2,4 дюйма.
Кроме того, у телефона есть 8 мегабайт оперативной памяти и 16 мегабайт — встроенной, два слота под сим-карты, разъём microUSB, восьмимегапиксельная камера.
Модель представлена в белом и чёрном цветах, а её стоимость — около 3300 рублей.
Ранее сообщалось о том, что HMD Global планирует возродить кнопочный телефон Nokia. Презентацию новой модели проведут 25 января 2020 года, писал NEWS.ru.
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