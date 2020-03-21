https://static.news.ru/photo/7a36a356-6b76-11ea-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nokia.com

Nokia представила кнопочную модель телефона 5310 из линейки Originals. Гаджет имеет классический дизайн, экран QVGA-дисплеем и диагональю 2,4 дюйма.

Кроме того, у телефона есть 8 мегабайт оперативной памяти и 16 мегабайт — встроенной, два слота под сим-карты, разъём microUSB, восьмимегапиксельная камера.

Модель представлена в белом и чёрном цветах, а её стоимость — около 3300 рублей.

Ранее сообщалось о том, что HMD Global планирует возродить кнопочный телефон Nokia. Презентацию новой модели проведут 25 января 2020 года, писал NEWS.ru.