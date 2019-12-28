https://static.news.ru/photo/f8f57da0-2938-11ea-b898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Автор проекта «Активисты Памяти» Владимир Туровцев рассказал, что уже запущено мобильное приложение, которое позволяет оценить состояние военных мемориалов в Нижнем Новгороде и быстро отреагировать на акты вандализма. База данных включает пока две тысячи памятников, но в будущем она будет расширяться.

Мы собрали данные по имеющимся памятникам в Нижнем Новгороде, визуализировали эти объекты на карте и сформулировали задания, чтобы активисты, скачав мобильное приложение, могли оценить состояние памятника и решить, что нужно сделать, чтобы привести его в порядок, — рассказал РИА Новости Туровцев.

Он пояснил, что местные активисты могут просигнализировать в приложении, что нужно проверить состояние того или иного памятника. Волонтёры приедут на место, наведут порядок и загрузят фотоотчёт. Приложение работает таким же образом, что и «Экологический инспектор», с помощью которого нижегородцы борются с незаконными свалками и прочими нарушениями экологической безопасности.

Как писал NEWS.ru, приложение, позволяющее сделать селфи с помощью космических спутников, стало доступно пользователям мобильных устройств. Разработчики назвали своё детище Spelfie — производное от слов space («космос») и selfie («селфи»). Приложение подключается к спутникам Airbus, которые делают снимок с высоты около 640 км. Лица пользователей на получившихся фото разглядеть невозможно, однако таким образом можно запечатлеть какую-либо массовую акцию или перформанс.