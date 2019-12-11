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Mail.ru Group объявила о запуске нового медиапроекта Hi-chef. Он представляет собой кулинарную платформу для смартфонов с интегрированным голосовым помощником «Марусей».

Как отметили в компании, около 83% пользователей ищут рецепты на сайте с мобильных устройств, но многие из кулинарных ресурсов не адаптированы для девайсов. Именно поэтому Mail.ru Group взялась за разработку...