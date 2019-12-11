Учёные из США разработали новый способ воссоздания видеоматериалов по тени и мерцанию, не имея прямой видимости объекта, сообщает издание N+1.
Это стало возможным благодаря двум сверхточным нейросетям, имеющим матрицу исходного изображения и матрицу перехода.
Исследователи полагают, что данная технология пригодится создателям беспилотных автомобилей. Однако среди недостатков учёные выделяют высокие временные затраты на калибрование площадок, где восстанавливается изображение.
Как ранее писал NEWS.ru, французский специалист по рекламе Жан-Батист Ле Дивелец в течение семи лет обучал нейросеть на рекламных слоганах и промо компании Nike. Результатом работы стал идеальный ролик бренда.
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