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Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России. На внедрение системы во всех воздушных гаванях страны может уйти до полутора лет.

Используются технология FindFace компании NtechLab и других разработчиков. Об этом рассказал генеральный директор NtechLab Александр Минин, сообщает ТАСС. Отмечается, что испытания пилотных проектов будут вестись до конца 2019 года —...