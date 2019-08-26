Замгендиректора холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров сообщил, что к концу 2019 года будет создана нейросеть, которая обеспечит автоматический поиск и распознавание новых сооружений, лесных вырубок и карьеров.
На данный момент в холдинге используются частично автоматизированные системы, внедрение же нейросетей позволит практически исключить человека из процесса обработки данных, передаёт «
Как писал News.ru ранее, технику, которая используется при незаконных рубках леса, будут конфисковывать. Поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина указал на то, что «такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер». Изъятие дорогостоящей техники и оборудования, по его словам, может стать более эффективной мерой, чем те, которые есть сейчас.