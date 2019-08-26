Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замгендиректора холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров сообщил, что к концу 2019 года будет создана нейросеть, которая обеспечит автоматический поиск и распознавание новых сооружений, лесных вырубок и карьеров.

На данный момент в холдинге используются частично автоматизированные системы, внедрение же нейросетей позволит практически исключить человека из процесса обработки данных, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, технику, которая используется при незаконных рубках леса, будут конфисковывать. Поручение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина указал на то, что «такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер». Изъятие дорогостоящей техники и оборудования, по его словам, может стать более эффективной мерой, чем те, которые есть сейчас.

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