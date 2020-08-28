Нейросеть в Перми предсказала победу Трампа на выборах в США

https://static.news.ru/photo/2267dcb0-e9c2-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leigh Vogel-Pool/Global Look Press

Искусственный интеллект, который создали разработчики из пермской компании Promobot, предсказал победу Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США.

К такому выводу нейросеть пришла после анализа десятков тысяч записей из социальных сетей, связанных с Трампом и его соперником Джо Байденом. Кроме того, изучались социальные опросы, новости из блогов и СМИ, упоминания в Сети, сообщает discover24.ru.

Руководитель одного из отделов Promobot Олег Кивокурцев отметил, что в перспективе данная нейросеть сможет предсказывать целый ряд других событий, например новые волны пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джо Байдена. По его словам, тот плохо соображает. Хозяин Белого дома выразил мнение, что Байден является худшим кандидатом из тех, кого демократы когда-либо выдвигали на президентские выборы.