Нейросеть создала дубликат ключа, ориентируясь на щелчок в замке

В Сингапуре искусственный интеллект создал слепок ключа, ориентируясь на звук, с которым он входит в замочную скважину.
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Для замка с шестью штифтами возможны 586 584 варианта их положения. Разработанная в Сингапуре система позволяет различить порядка 330 тыс. из них, что составляет 56% от общего числа возможных комбинаций. При этом нейросеть подбирает сразу несколько вариантов ключей. Их количество варьируется от 3 до 15 штук.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в студии Артемия Лебедева рассказали, что её сотрудник Николай Иронов, выполнивший более 20 коммерческих заказов, на самом деле является «искусственным дизайнерским интеллектом».
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