Нейросеть создала дубликат ключа, ориентируясь на щелчок в замке

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В Сингапуре искусственный интеллект создал слепок ключа, ориентируясь на звук, с которым он входит в замочную скважину.

По данным издания Naked Science, авторами технологии SpiKey выступили программист Сундарая Рамеш и его коллеги из Национального университета Сингапура. Нейросеть записывает звук, с которым ключ входит в замочную скважину обычного «английского» замка и смещает подвижные штифты. На основе его анализа система создаёт слепок для 3D-печати.

Для замка с шестью штифтами возможны 586 584 варианта их положения. Разработанная в Сингапуре система позволяет различить порядка 330 тыс. из них, что составляет 56% от общего числа возможных комбинаций. При этом нейросеть подбирает сразу несколько вариантов ключей. Их количество варьируется от 3 до 15 штук.

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