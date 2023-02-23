Нейросеть показала портрет современного россиянина

Фото: Росстат

Нейросеть составила портрет современного россиянина

Нейросеть составила портрет современного россиянина на основе ряда данных: мужского населения страны, возраста, уровня образования, зарплаты и владения языками. Росстат поделился снимками, составленного искусственным интеллектом. Ведомство отметило, что согласно переписи населения за 2021 год, в РФ проживают 68 млн мужчин, эти данные также использовались для создания изображения.

На фото изображены составленные портреты российских мужчин, которые живут в том месте, где родились, говорят на русском языке, имеют основной источник средств к существованию — зарплату.

Ранее чат-бот ChatGPT написал диплом за студента РГГУ. В университете заявили, что нейросеть следует заблокировать по причине негативного влияния на образовательный процесс. Представитель вуза подчеркнул, что нужно разработать механизм, распознающий использование нейросетей в письменных работах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что IT-специалисты представляют большой интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы.