«Не смешите»: программист оценил создание отечественного софта

Создание отечественного софта на замену ушедшим программам зачастую просто перенос зарубежных сервисов на российские платформы, заявил владелец нескольких IT-компаний Игорь в разговоре с KP.RU. Тем временем уже более 70 компаний, обеспечивающих инфраструктуру IT, ушли из страны целиком или частично, отметил он. Исчезнувшие платформы управляли базой данных, защищали информационную среду и выполняли другие функции.

А вы не знаете, как это делается? Мой коллега сидит в Бишкеке и переносит программы с ушедших зарубежных платформ на наши. И это называется «сами придумали» — не смешите! — оценил Игорь перспективы импортозамещения в IT.

Он добавил, что программисты уезжают по двум причинам. Как раз из-за потери доступа к необходимым программам и ещё из-за моральной ответственности. Кто не поддерживает происходящее, тот не готов платить в России налоги, и он не вернётся. При этом Игорь не считает, что уехали «табуны айтишников».

А программист из Воронежа Константин Братищев назвал ещё одну причину переезда коллег: их заставляет начальство.

Пятеро человек, например, уехало в Черногорию. Зарубежная компания, где они работали на удалёнке, предъявила им ультиматум: «Либо увольняйтесь, либо соглашайтесь на переезд. С теми, кто остаётся в России, работать не будем», — привёл он пример.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с пониманием отнёсся к специалистам в IT-сфере, которые покинули Россию на фоне ухода из страны крупных зарубежных компаний. По его словам, власти России делают всё возможное, чтобы отечественные профессионалы не покидали страну.