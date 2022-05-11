Названы сроки, необходимые России для импортозамещения полупроводников Аналитик Половников: России понадобится 15 лет на импортозамещение полупроводников

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Отечественное производство полупроводников, необходимых для производства техники, можно наладить в стране в течение 15 лет. Такое мнение высказали в беседе с РИА Новости эксперты. Альтернативный вариант — наладить поставки полупроводников из Китая. Их дефицит возник в России из-за санкций, введённых иностранными государствами в связи с началом спецоперации на Украине.

Полупроводники используются практически во всех электронных устройствах — смартфонах, компьютерах, аппаратах ИВЛ, автомобилях, космических спутниках. В конце февраля текущего года производитель полупроводников из Тайваня TSMC прекратил поставки своей продукции в Россию, а также остановил производство российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Кроме того, в санкционный список Великобритании попали разработчики процессоров — компании МЦСТ и «Байкал Электроникс».

В России необходимого техпроцесса для производства таких микрочипов нет, и в ближайшее пару лет не предвидится, потому что для производства столь сложного микрочипа необходимо оборудование, которое есть на Тайване или в азиатских странах, в Малайзии, например <...>. Я думаю, учитывая, что развитие с каждым годом становится все легче, России понадобится лет 15 на это, — предположил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

В свою очередь, аналитик MForum Analytics Алексей Бойко предположил, что альтернативой тайваньскму TSMC может стать китайский производитель SMIC.

При этом есть ряд нюансов, которые необходимо учесть: год на перезапуск производства, вероятное изменение внешнего вида чипа, политика компании и лояльность к российскому рынку со стороны Китая, — пояснил аналитик.

Сложности с SMIC могут возникнуть в том числе потому, напомнил Бойко, что США предупредили китайское предприятие об ужесточении персональных рестрикций, если американские технологии будут использоваться при производстве чипов для стран находящихся под санкциями. Учитывая весьма заметный оборот предприятия от США, SMIC сам может не захотеть выполнять контракты с РФ.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в текущих условиях импортозамещения России не следует уповать исключительно на Китай. При всём политико-экономическом сотрудничестве с Пекином в экономическом отношении у двух стран хватает проблем.

Титов пояснил, что многие китайские компании и банковские учреждения «откровенно боятся» работать с Россией«, поскольку не исключают вторичных санкций со стороны Вашингтона, являющегося для Пекина «наиглавнейшим торговым партнёром». Что касается России, то она в этом ряду, по словам бизнесомбудсмена, занимает лишь 13-е место. Кроме того, между РФ и КНР существует проблема во взаиморасчётах.