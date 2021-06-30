Названы способы сэкономить на мобильной связи

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что в условиях жёсткой конкуренции сотовые операторы вынуждены искать новые формы заработка. В этой ситуации пользователям гаджетов важно помнить простые правила, которые помогут сократить издержки на мобильную связь, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил , что в первую очередь следует постоянно пересматривать свои тарифы и анализировать затраты.

«Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключённых платных и ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые», — подчеркнул Щельцин.

Он добавил, что иногда может помочь смена оператора, при этом свой номер можно сохранить.

Также экономия средств возможна, если использовать интернет-мессенджеры чаще MMS и SMS.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года представители «большой тройки» операторов мобильной связи — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — направили письмо зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, в котором заявили о неоправданности госрегулирования цен на пропуск голосового трафика. По их мнению, идея, предложенная Минцифры, ослабит конкуренцию.