Названы номинанты премии лучшего российского контента от «Одноклассников»

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Социальная сеть «Одноклассники» проведёт онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК» на основе голосования пользователей. В номинациях будут представлены лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года, сообщает пресс-служба соцсети. Выбрать фаворита пользователи могут в мини-приложении «Самый ОК», голосование будет доступно каждый день, не более раза в сутки — с 29 ноября до 12 декабря включительно.

Среди номинантов «Фильм года» такие картины, как «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма», «Конёк-Горбунок». В рубрике «Хит года» представлены треки HammAli & Navai «Птичка», Альбины Джанабаевой «Пообещай», Анет Сай, NILETTO «Не люблю?», Max Barskih & Zivert «Bestseller» и LOBODA «Родной».

Пресс-служба «Одноклассники»

Среди участников премии в разделе «Сериал года» — «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета». Номинанты «Шоу года» — это «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты», «Ледниковый период».

Победителем «Трансляции года» может стать Евровидение-2021, «Вызов. Первые в космосе», «Алые паруса», «БЕТСИТИ. Кубок России по футболу» или «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света».

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» разместили на странице авторизации телефон службы доверия для жертв домашнего насилия. Обратившись по нему, пострадавшие смогут получить помощь и психологическую поддержку, сообщает пресс-служба соцсети.