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Компания Facebook опровергла сообщения, что её социальная сеть Instagram начала бороться с фотографиями, которые отредактированы в Photoshop. Там лишь отметили, что видят своей задачей информирование пользователей о ложном контенте.

Об этом сообщает «Говорит Москва». Отмечается, что первым о нововведении Instagram рассказал портал Tech Radar. Указывалось, что изменённые с помощью Photoshop снимки стали помечаться — «ложная информация», заблокированными в некоторых...