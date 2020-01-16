Три слова наиболее часто выбирали россияне в 2019 году, чтобы использовать их в качестве пароля — «пароль», «йцукен» и «я». Эти же слова были популярны в России и в 2018 году.
Предпочтения пользователей Сети были выявлены среди пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, просочившихся в открытый доступ,
В топ-10 предпочтений вошли также производные трёх имён — «наташа», «андрей», «максим», а также «привет», «солнышко», «люблю» и «любовь».
В числе популярных паролей оказались и простые сочетания соседних клавиш — 123456, qwerty, 1q2w3e.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Google обновила приложение Smart Lock на iOS. Многие современные iPhone получили возможность стать электронным ключом безопасности для авторизации в приложениях компании. Как отметил инженер-криптограф Филиппо Валсорда (Filippo Valsorda), программа использует Secure Enclave, который есть в чипах Apple A-серии и применяется для хранения Touch ID, Face ID и других зашифрованных данных.
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