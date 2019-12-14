https://static.news.ru/photo/e64c6d0a-1f59-11ea-958f-fa163e074e61_660.jpg Samsung Galaxy Fold Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Российские блогеры создали список лучших гаджетов уходящего десятилетия. В него вошли смартфон, наушники и даже автомобиль.

Так, одним из первых гаджетов был назван смартфон от компании Samsung. Модель Galaxy Fold — это телефон со складным экраном. По словам главного редактора сайта BigGeek.Ru Николая Николаева, Samsung представил действительно новое видение смартфонов.

На втором месте расположились наушники от Apple — AirPods. Следом идёт автомобиль Tesla, который назвали «гаджетом на колёсах». Также в список попали MacBook, процессоры AMD Ryzen и приставка Nintendo Switch, пишет «Политика Сегодня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество составило рейтинг смартфонов. Он был разработан совместно с коллегами из International Consumer Research and Testing (ICRT).