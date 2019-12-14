Российские блогеры создали список лучших гаджетов уходящего десятилетия. В него вошли смартфон, наушники и даже автомобиль.
Так, одним из первых гаджетов был назван смартфон от компании Samsung. Модель Galaxy Fold — это телефон со складным экраном. По словам главного редактора сайта BigGeek.Ru Николая Николаева, Samsung представил действительно новое видение смартфонов.
На втором месте расположились наушники от Apple — AirPods. Следом идёт автомобиль Tesla, который назвали «гаджетом на колёсах». Также в список попали MacBook, процессоры AMD Ryzen и приставка Nintendo Switch,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество составило рейтинг смартфонов. Он был разработан совместно с коллегами из International Consumer Research and Testing (ICRT).
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