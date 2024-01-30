Названы главные признаки взлома аккаунта в соцсети IT-эксперт Геллер: увидеть следы взлома соцсети можно в разделе «Безопасность»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обнаружить следы взлома аккаунта в социальной сети можно в разделе «Безопасность», пояснил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. В нем, отмечает он, указаны устройства, с которых входили в учетную запись. Также должны насторожить электронные письма с просьбой ввести новый пароль или сообщения от реальных друзей, интересующихся, не взломали ли вас.

Нужно посмотреть в разделе «Безопасность», такой есть в соцсети «ВКонтакте», например, где указаны устройства, с которых осуществлялся вход в учетную запись. Если данные не совпадают с вашим местоположением и временем, если к вам приходят письма с просьбой ввести новый пароль или сменить его, эсэмэски приходят, идентификация... Значит, кто-то пробует или уже зашел в ваш аккаунт, — объясняет Геллер.

Также он советует обращать внимание на появление новых диалогов в разделе «Сообщения» и странных рассылок. Кроме того, явным сигналом станет невозможность войти в учетную запись.

Ранее стало известно, что агентам Центрального разведывательного управления США, собирающим информацию о России, запретили использовать Telegram с рабочих компьютеров. При этом, когда аналитики хотят войти в мессенджер с личных устройств, их просят покинуть здание ведомства.