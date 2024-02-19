Названа причина ухода известной китайской компании с рынка смартфонов Gizmochina: Meizu больше не будет делать смартфоны и перейдет на ИИ

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из крупных технологических компаний Китая — Meizu — объявила, что больше не будет заниматься разработкой новых смартфонов и вообще уходит с этого рынка, передает Gizmochina. Вместо этого Meizu перенаправит все ресурсы на работу в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как пояснил директор Шэнь Цзыюй, компания прошла долгий путь от мобильных телефонов до разработок собственных экосистем, освоив при этом иммерсивные технологии. Эволюция, по его словам, позволила Meizu стать одним из лидеров на рынке AR-очков.

Объясняя новую глобальную стратегию в сфере ИИ, Цзыюй сравнил рынок смартфонов с гонкой вооружений, где наблюдается высочайшая конкуренция. Кроме того, нынешние технологии существенно продлили средний срок использования телефона до 51 месяца. Подводя итог, он анонсировал выход новой операционной системы и продуктов для нее уже в 2024 году.

Ранее в США признали, что в Китае, несмотря на санкции, удалось наладить выпуск чипов. Отмечается, что китайские компании уже освоили производство чипов по 7-нанометровому техпроцессу и готовятся к выпуску 5-нанометровых чипов.