Названа причина, по которой в России не производят микропроцессоры

До санкций никто не думал переводить производство микропроцессоров в Россию, сообщил исполнительный директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных РосСХД Олег Изумрудов «Газете.Ru». В стране нет таких заводов, не готово оборудование и не подходит климат, объяснил он.

Для того чтобы организовать хотя бы один завод в РФ, нужно иметь оборудование, квалифицированные кадры, также нужен контракт на выпуск печатных плат. Всё это очень дорого. Кроме того, наш климат также увеличивает стоимость фабрики, потому что нужно будет поддерживать высокий уровень влажности на производстве. До санкций никто не задумывался всерьёз о том, чтобы освоить производство. Просто никто не верил, что это всё могут перекрыть, — сказал Изумрудов.

Он добавил, что переместить производство российских «Эльбрусов» и «Байкалов» с тайваньской фабрики на китайскую можно за год-полтора. Для этого нужно перестраивать архитектурные особенности под новое программное обеспечение.

Ранее интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он. Теперь она становится «третьеразрядной страной в мире технологий», считает Клименко.