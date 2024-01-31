Названа главная причина сбоя в рунете 30 января Центр доменов .RU: главной причиной сбоя в рунете стало несовершенство ПО

Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало главное причиной сбоя в рунете 30 января, заявили в Координационном центре доменов .RU/РФ. Как отмечается, в причинах возникшей «коллизии ключей» в настоящее время продолжают разбираться специалисты.

В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования, — говорится в сообщении.

В России накануне вечером произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщали о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, например к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Больше всего жалоб поступало от пользователей МТС и «МегаФона». Наиболее пострадали жители Москвы и области, также других регионов — Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана.

В Координационном центре доменов .RU/.РФ пояснили, что сбой возник из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. В пресс-службе Минцифры России пояснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.