Названа дата выхода Windows 11

Названа дата выхода операционной системы Windows 11. На сайте Microsoft сообщается, что она станет доступна для пользователей уже с 5 октября.

В компании отметили: 5 октября начнётся развёртывание бесплатного обновления до 11-й версии на отвечающих требованиям ПК с Windows 10. В этот же день для покупки станут доступны компьютеры с предустановленной Windows 11.

Windows 11 — это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите, — говорится в публикации.

Компания также поблагодарила сообщество Windows Insider, участники которого участвовали в тестировании новой системы и сообщали о проблемах и ошибках. Отмечается, что в первую очередь новая система традиционно коснётся самых последних устройств, однако к середине 2022 года Windows 11 планируется установить и на все ранее вышедшие гаджеты, отвечающие требованиям ОС.

В июне Microsoft на шоу What's Next for Windows впервые показала новую версию своей операционной системы. Дизайн системы полностью преобразился: меню «Пуск» и панель задач переместились на центральную часть экрана, окна программ были закруглены, а «живые» плитки полностью исчезли из ОС. Кроме того, Windows получила новые анимации и многие другие изменения.

Ранее сообщалось, что Microsoft представила облачную версию операционной системы, которая получила название Windows 365.