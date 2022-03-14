Назван срок, в течение которого Россия восстановит производство ноутбуков

Россия восстановит производство ноутбуков через два года, предположил генеральный директор компании — производителя вычислительной техники «Промобит» Максим Копосов в разговоре с «Газетой.Ru». Тогда уже могут вернуться иностранные производители, но рынок будет отчасти занят отечественными или китайскими, считает он.

Думаю, производство ноутбуков в России удастся вернуть к досанкционному уровню через два года. Возможно, к этому времени вернутся и иностранные производители. Но даже если они вернутся, доверие к ним будет подорвано, а их былые позиции будут частично заняты российскими или китайскими компаниями, — сказал Копосов.

Он отметил, что санкции повлияли на поставки не только компонентов, но и серверов, самих компьютеров, систем хранения данных — то есть готовых продуктов. При этом многие компании уже до этого искали аналоги и налаживали поставки, добавил Копосов.

Ранее интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он. Теперь она становится «третьеразрядной страной в мире технологий», считает Клименко.