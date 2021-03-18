Назван источник энергии, который вытеснит газ в России

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Энергия ветра и солнца в ближайшее время станет дешевле угля и газа в России. Поэтому эти источники энергии могут рано или поздно вытеснить с российского рынка энергоресурсов классические уголь и газ.

Если мы говорим о какой-то перспективе развития ветряной и солнечной энергетики в России, то через несколько лет они будут всё равно дешевле, чем остальные виды топлива, — заявила РИА Новости эксперт из РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

Она отметила, что многие годы стоимость технологий уменьшается, а их эффективность растёт. Поэтому России стоит развивать свои технологии и разрабатывать свою технологическую базу, считает эксперт.

Ланьшина рассказала, что ветряки лучше всего строить на Волге, потому что их и доставлять к месту удобнее по реке. А солнечные станции в южных регионах: в Дагестане, Алтае, Туве, Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Приморье и ЕАО.

В пример по ветряным станциям эксперт привёл Ульяновскую область, которая «адаптировала свою дорожную инфраструктуру» под перевозку крупногабаритных грузов, таких как компоненты для ветряков. Кроме того, там есть хороший ветер. 30% энергии в регионе рассчитывают получать от ветряков уже к 2030 году. Но Ланьшина уверена, что от подобных электростанций может быть произведено любое количество энергии, соответственно и доля обеспечения будет какой-угодно.

Ветер и солнце с точки зрения климата безопаснее, поэтому сейчас вкладывают в основном в них, а не в ископаемое топливо. Но большая доля этой энергии в генерации потребует перестройки сетей, — сказала она.

Поэтому, по мнению Ланьшиной, должна быть программа развития, которая и ответит на вопрос, какая доля будет приходиться на энергию ветра и солнца в РФ.

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