NASA создало новую модель аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/e6420ce0-8bef-11ea-9943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Лаборатория реактивного движения американского Национального космического агентства (NASA) разработала принципиально новую модель аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Инженеры лаборатории пояснили, что их разработка отличается от старых аппаратов простотой сборки и обслуживания, для их производства требуется меньше деталей. Управление санитарного надзора США уже выдало разрешение на использование таких аппаратов. В том числе, они могу использоваться для лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал число пациентов с коронавирусом, которые погибают на ИВЛ. Их оказалось около 50%. По словам Авдеева, в США этот показатель равен 88%. Это самое высокое значение в мире.