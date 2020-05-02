NASA создало новую модель аппаратов ИВЛ

Лаборатория реактивного движения американского Национального космического агентства (NASA) разработала принципиально новую модель аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Инженеры лаборатории пояснили, что их разработка отличается от старых аппаратов простотой сборки и обслуживания, для их производства требуется меньше деталей. Управление санитарного надзора США уже выдало разрешение на использование таких аппаратов. В том числе, они могу использоваться для лечения пациентов с тяжёлым течением коронавируса,
Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал число пациентов с коронавирусом, которые погибают на ИВЛ. Их оказалось около 50%. По словам Авдеева, в США этот показатель равен 88%. Это самое высокое значение в мире.
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