Налог на искусственный интеллект может появиться в России к 2030 году

https://static.news.ru/photo/4b44f2fe-b23f-11ea-af84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hugo Amaral/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как следует из результатов совместного исследования ожиданий рынка, проведённого компаниями PwC, Digital Leader, IDC и КРОК, в России к 2030 году может появиться налогообложение или лицензирование искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе исследования были опрошены более 160 руководителей и менеджеров из индустрии информационных технологий и консалтинга, передаёт «Прайм». Согласно консолидированному мнению участников, через 10 лет больше половины сотрудников всех организаций будут работать удалённо, при этом до 50% работников заменят роботы и технологии на основе ИИ. В первую очередь такие изменения ожидают операторов колл-центров, продавцов, кассиров, консультантов, бухгалтеров, водителей, машинистов и секретарей.

Дефицитными могут стать профессии IT-специалистов, медиков, инженеров, генетиков, аналитиков данных, специалистов по информационной безопасности, психологов и учителей.

К 2030 году в России появится налог или лицензия на ИИ, а также маркетплейс различных моделей ИИ, считают представители рынка. Интернет вещей также приведёт к существенным изменениям в компаниях. В течение ближайших пяти лет может возникнуть технология бесконтактного считывания информации о собеседнике на офлайн-мероприятиях.

Участники исследования отметили, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие решений для удалённой работы. Эти технологии будут востребованы у бизнеса и после отмены ограничительных мер.

Результаты исследования наглядно демонстрируют, насколько глубоко современные инновационные решения интегрированы не только в нашу жизнь и бизнес-процессы, но и в ожидания людей от будущего. Любые прогнозы в перспективе 10 лет теперь едва ли можно назвать футуристичными, учитывая скорость, с которой изменяется реальность вокруг нас, — прокомментировал исследование руководитель технологической практики PwC в России Алексей Окишев.

Как писал NEWS.ru, социологический опрос показал, что россияне считают IT-сферу самой перспективной для работы.