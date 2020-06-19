Налог на искусственный интеллект может появиться в России к 2030 году

Как следует из результатов совместного исследования ожиданий рынка, проведённого компаниями PwC, Digital Leader, IDC и КРОК, в России к 2030 году может появиться налогообложение или лицензирование искусственного интеллекта (ИИ).
В ходе исследования были опрошены более 160 руководителей и менеджеров из индустрии информационных технологий и консалтинга,
Дефицитными могут стать профессии IT-специалистов, медиков, инженеров, генетиков, аналитиков данных, специалистов по информационной безопасности, психологов и учителей.
К 2030 году в России появится налог или лицензия на ИИ, а также маркетплейс различных моделей ИИ, считают представители рынка. Интернет вещей также приведёт к существенным изменениям в компаниях. В течение ближайших пяти лет может возникнуть технология бесконтактного считывания информации о собеседнике на офлайн-мероприятиях.
Участники исследования отметили, что пандемия коронавируса подтолкнула развитие решений для удалённой работы. Эти технологии будут востребованы у бизнеса и после отмены ограничительных мер.
Результаты исследования наглядно демонстрируют, насколько глубоко современные инновационные решения интегрированы не только в нашу жизнь и бизнес-процессы, но и в ожидания людей от будущего. Любые прогнозы в перспективе 10 лет теперь едва ли можно назвать футуристичными, учитывая скорость, с которой изменяется реальность вокруг нас, — прокомментировал исследование руководитель технологической практики PwC в России Алексей Окишев.
Как писал NEWS.ru, социологический опрос показал, что россияне считают IT-сферу самой перспективной для работы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен