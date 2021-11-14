Внутреннее оснащение самолёта Aurus Business Jet сняли на видео

Внутреннюю часть бизнес-версии самолёта Superjet под брендом Aurus показали на выставке Dubai Airshow в ОАЭ. В салоне созданы условия для ведения переговоров и полноценного приёма пищи, в нём также установлены диваны и ЖК-панели. Видео с обстановкой судна показал Telegram-канал РИА Новости.

Система управления самолетом высочайшего уровня безопасности, человеческое участие минимальное, — рассказал агентству представитель SSJ.

Известно, что самолёт рассчитан на двух пилотов.

Aurus Business Jet дополняет линейку продвигаемых под этим российским брендом продуктов класса люкс — вертолёта «Ансат» Aurus Design и представительских лимузинов. Дальность полёта нового бизнес-джета увеличена до 7200 километров, что позволит ему летать без дозаправки из Москвы во Владивосток. По данным СМИ, в разработку интерьера самолёта Ростех вложил около 900 млн рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что сертификацию ВИП-комплекции Aurus Business Jet предполагается завершить в 2022 году.